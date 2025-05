Blutiger Messermord in Krefeld: Afghane tötet Chefin von New Yorker Filiale

in

In Krefeld wurde gestern Abend die Chefin einer New Yorker Filiale von einem Mitarbeiter beim Zählen der Tageseinnahmen brutal erstochen. Der Mann floh mit dem Geld und lief dabei der Polizei direkt in die Arme. Es handelt sich um einen Afghanen.

In der Polizeimeldung fehlen wieder einmal wesentliche Angaben:

Am Mittwoch (7. Mai 2025) ist eine Frau in einem Ladenlokal auf der Hochstraße von einem 25-Jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt worden, sodass sie noch am Tatort ihren Verletzungen erlag.

Gegen 19:20 Uhr befanden sich der Tatverdächtige und das spätere Tatopfer, die Arbeitskollegen waren, im Aufenthaltsraum des Ladenlokals, wo es letztlich zu einem tödlichen Messerangriff auf das Tatopfer kam. Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurz nach Tat in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Der Tatverdächtige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld zur Anordnung der Untersuchungshaft wegen des Tatvorwurfs des Totschlags vorgeführt werden.