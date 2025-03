Zelenskyjs Hinrichtung im Weißen Haus 

Das Treffen am 28. Februar 2025 im Oval Office war ein Fiasko für Zelenskyj, diesen undankbaren Mann aus der Kokaine. Trump und Vance haben ihn vor laufenden Kameras dermaßen bloßgestellt, dass er danach förmlich hinausgeworfen wurde. Zaunpfähle spitz zu machen ist was für Anfänger. Trump und Vance haben gezeigt, dass man so einen Typen auch ungespitzt in den Boden rammen kann, und genau das haben sie getan. Der „neue Sheriff in der Stadt“, wie Vance Trump beschreibt, führte den ungezogenen Zwerg vor wie einen Strauchdieb, der noch im Oktober in den USA für Kamala Harris Wahlkampf machte.

Der Amboss für Merz steht im Oval Office

Diese „Hinrichtung“ vor 80 Pressevertretern und live übertragen wird EU-Politikern wie Merz, Klingbeil, Scholz, Baerbock und Macron das Fürchten lehren, und zwar so, dass ihnen die Knie schlottern. Wer ist der Nächste, dessen Kopf im Weißen Haus auf den Amboss gelegt wird? Das war eine brutale Warnung, bevor Deutschland und Europa weitere Milliarden in den Abgrund kippen. Trump sitzt am längeren Hebel und kann Deutschland an der ausgestreckten Hand verhungern lassen. Wer sich mit ihm anlegt, wird nicht nur weichgeklopft, sondern wirtschaftlich und politisch in den Staub getreten. Wer in der EU nicht sofort die Reißleine zieht, zieht die Schlinge um seinen eigenen Hals.

Du spielst mit dem 3. Weltkrieg

Zelenskyj wurde herbeizitiert, um ein Mineralabkommen zu unterschreiben, das viel Geld in die leeren ukrainischen Kassen gespült hätte. Doch statt Dank zu zeigen, spielte er sich auf wie ein König ohne Kleider. Trump hat ihn scharf zurechtgewiesen: „Du spielst mit dem Dritten Weltkrieg, deine Karten (Anmerkung: wie beim Kartenspiel) sind nichts wert, und ohne unsere Milliarden wäre dein Krieg in zwei Wochen vorbei gewesen!“

Vance warf ihm seine Respektlosigkeit vor, zu Recht, denn dieser Kerl hat die Frechheit, die USA zu beleidigen, die ihn und sein zerfallenes Land stützen. Dazu die Ungeheuerlichkeit: Zelenskyj fiel Trump bei jedem Satz ins Wort, eine Dreistigkeit sondergleichen. Während er lautstark die Nase hochzog, warum auch immer, saß die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa daneben und schlug die Hände vors Gesicht, als wüsste sie, dass ihr Chef das letzte Porzellan zertrampelt.

Wo hängt der größere Hammer

Online-Streams und X haben das Debakel live verbreitet, nicht im offiziellen TV, aber nah genug, dass die Welt es mitbekam. Unter Konservativen ist Zelenskyj erledigt: Keiner will mehr für diesen Clown Steuergeld verschwenden oder in den Krieg ziehen. Dass er der seidene Faden ist, an dem der Frieden hängt, wurde überdeutlich.

Und er merkt nicht mal, wo der größere Hammer hängt.