AfD-Fraktionschef Anton Baron MdL zeigt sich bestürzt ob des Anschlags in Mannheim und fordert schnelle Aufklärung

in

„Wieder ist es Mannheim. Ich spreche allen Betroffenen mein tiefstes Mitgefühl aus. Es ist absolut inakzeptabel, mit welcher Häufigkeit in diesem Land Anschläge dieser Art stattfinden. Nirgends scheint man mehr sicher zu sein. Das ist ein Totalversagen der Innenministerien und des Verfassungsschutzes. Dieser scheint aber allzu sehr mit der Bespitzelung und Überwachung der Opposition beschäftigt zu sein, sodass ihm potenzielle Attentäter wohl mal durch die Lappen gehen. Nachdem bereits Weihnachtsmärkte und Demonstrationen ins Visier der Terroristen genommen worden sind, war doch klar, dass auch Faschingsmärkte besonders bedroht sein würden. Dass schreckliche Attacken wie diese mittlerweile an der Tagesordnung sind, darf nicht sein und muss sich schleunigst ändern. Dazu bedarf es einer Fehleranalyse in Strobls Haus.“