Mannheim: 25 Verletzte, zwei Tote

Heute ereignete sich in Mannheim ein mutmaßlicher Anschlag, bei dem ein Auto in eine Menschenmenge in der Innenstadt gerast ist. Hier eine Zusammenfassung der bisher bekannten Informationen:

Ort und Zeit : Der Vorfall fand in der Fußgängerzone auf der Einkaufstraße „Planken“ nahe dem Wasserturm statt, gegen 13:00 Uhr CET (genaue Uhrzeit kann variieren, wird aber aus Berichten geschätzt).

Ablauf : Ein Autofahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge, die sich aufgrund eines Fasnachtsmarkts in der Gegend aufhielt. Augenzeugen berichten, dass das Fahrzeug vom Friedrichsring kommend über die Planken bis zum Paradeplatz raste und dabei Passanten traf.

Opfer : Laut Berichten gibt es mindestens zwei Tote und 25 Verletzte, davon 15 schwer. Die genauen Zahlen können sich noch ändern, da die Lage dynamisch ist.

Täter : Der Fahrer wurde festgenommen und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Er soll deutscher Staatsbürger sein. Weitere Details zu seiner Identität oder seinem Motiv sind noch unklar. Es wird untersucht, ob es sich um einen Unfall oder einen gezielten Anschlag handelt.

Einsatz : Ein großer Polizeieinsatz ist im Gange, die Innenstadt wurde weiträumig abgesperrt, Brücken und Zufahrten sind kontrolliert. Die Universitätsklinik Mannheim hat Katastrophenalarm ausgelöst und bereitet sich auf die Versorgung der Verletzten vor. Rettungskräfte und psychologische Betreuung sind vor Ort.

Reaktionen: Innenministerin Nancy Faeser hat ihren Besuch beim Rosenmontagszug in Köln abgesagt, um nach Mannheim zu reisen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Innenstadt zu meiden.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und es gibt noch keine offizielle Bestätigung, ob es sich um einen terroristischen Akt handelt. Die Situation wird weiter beobachtet, und neue Informationen könnten die Lage noch klarer machen.