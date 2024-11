Algerischer Asylbewerber sticht zu und entreißt Polizisten die Waffe!

Bluttat in Flüchtlingsunterkunft!: Am Sonntagnachmittag erschütterte ein brutaler Angriff die beschauliche Stadt Herbolzheim. In einer Flüchtlingsunterkunft in der Stockfelderstraße stach ein 25-jähriger Mann wie von Sinnen auf einen Mitbewohner (31) ein.

