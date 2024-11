AfD-Bayern verabschiedet Resolution „Remigration ist machbar“

Wer Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken will, muss Migration auf ausgewählte Kompetenzgebiete und kulturell Europa-affine Herkunftsregionen fokussieren. Die deutschen Sozialsysteme dürfen nicht weiter mit millionenfachen Bürgergeldempfängern ohne Staatsbürgerstatus überfrachtet werden. Steigende Steuern und Abgabenlasten drohen sonst Deutschland dauerhaft zum Abwanderungsland der Industrie zu machen und unsere Volkswirtschaft in den Abgrund zu reißen.

Wirksamer Grenzschutz lässt sich nicht durch Grenzzäune allein, sondern nur in Verbindung mit der geografischen Auslagerung der völkerrechtskonformen Schutzgewährung außerhalb Europas erreichen. Droht illegalen Migranten der Verlust des hohen monetären Einsatzes zur illegalen Grenzüberwindung mit Hilfe menschenverachtender Schlepperbanden durch eine automatisierte sofortige Rückführung in außereuropäische Schutzzonen, in denen dann erst die Schutzbedürftigkeit überprüft wird, so trennt sich rasch die Spreu vom Weizen. Wirklich Schutzbedürftige werden das außereuropäische Schutzangebot gerne annehmen, während reine Wirtschaftsflüchtlinge keine, dann vollkommen erfolglose, Schlepperdienste mehr in Anspruch nehmen werden.

Die Alternative für Deutschland setzt sich hingegen für die Wiederherstellung von Recht und Ordnung in unserem Land ein. Dies umfasst selbstverständlich auch die Rückkehr Schutzbedürftiger nach Wegfallen des Schutzgrundes. Das Abstellen des weit über die Grenzen Europas hinaus wirkenden Migrationsmagneten eines viel zu leicht zu missbrauchenden Sozialsystems dürfte weitgehend Konsens in der arbeitenden und Steuern zahlenden Bevölkerung Bayerns und auch ganz Deutschlands sein.

