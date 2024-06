Araber sollen Mädchen in weißen Transporter gezerrt und vergewaltigt haben

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer mutmaßlichen Sexualstraftat dringend nach Hinweisen und Zeugen.

Eine 15 Jahre alte Gelsenkirchenerin erstattete am Mittwochabend, 19. Juni 2024, um 19.30 Uhr bei der Polizei in Essen eine Strafanzeige. Sie gab an, in Gelsenkirchen nach der Schule gegen 12 Uhr an einer Bushaltestelle an der Kranefeldstraße im Bereich Nordsternpark auf eine Freundin gewartet zu haben.

Dann habe ein weißer Transporter neben ihr gehalten, aus dem zwei Männer stiegen und sie in das Auto zwangen. Nach einer Irrfahrt sei die Jugendliche zunächst durch die beiden Männer in einem Haus an einem ihr unbekannten Ort Opfer sexueller Gewalt geworden, bevor sie von den beiden Unbekannten nach einer erneuten Fahrt in Essen auf der Hollestraße aus dem Auto gelassen worden sei.

Die beiden Männer waren schwarz gekleidet und hätten auch Sturmhauben getragen. Beide sprachen Deutsch mit arabischem Akzent. Die Geschädigte habe gemerkt, dass das Auto während der Irrfahrten schnell und unsicher gefahren sei. Das hätten auch andere Verkehrsteilnehmer bemerkt und gehupt. Das Kennzeichen des unbekannten Fahrzeuges könnte in Teilen “CUX – HH” oder” CUX – HK” lauten.

Es werden Zeugen gesucht, die im fraglichen Zeitraum an der Bushaltestelle in Horst waren und solche, denen das weiße Fahrzeug im Bereich Gelsenkirchen und Essen in der Zeit von 12 bis 19.30 Uhr aufgefallen ist. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.