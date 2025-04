CDU-Kanzler, SPD-Finanzen, CSU-Innen: Das steht im neuen Koalitionsvertrag

in

Union und SPD haben sich auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag geeinigt – und der hat es in sich. An der Spitze der Regierung steht künftig CDU-Chef Friedrich Merz als Bundeskanzler. Während die SPD zentrale Schlüsselressorts wie Finanzen, Justiz und Verteidigung übernimmt, gehen Innenpolitik und Sicherheit wieder an die CSU.

Migration & Asyl: Härtere Gangart – Bezahlkarte für Asylbewerber bundesweit, Einbürgerung nach drei Jahren wird gestrichen, Familiennachzug eingeschränkt. Ukrainische Geflüchtete bekommen künftig weniger Leistungen.

Steuern & Wirtschaft: Keine Steuererhöhungen, aber auch kein kompletter Soli-Abbau. Körperschaftsteuer sinkt ab 2028. In der Gastronomie wird die Mehrwertsteuer dauerhaft auf 7 % gesenkt, Agrardiesel kommt zurück. Das nationale Lieferkettengesetz wird abgeschafft.

Sicherheit & Bundeswehr: Freiwilliger Wehrdienst mit Wehrerfassung kommt. Rüstungsprojekte sollen durch ein neues Gesetz schneller realisiert werden. Ein Nationaler Sicherheitsrat koordiniert künftig alle sicherheitspolitischen Fragen.

Ministerienverteilung:

CDU: Kanzleramt, Außen, Wirtschaft, Digitales, Familie

CSU: Innenministerium

Innenministerium SPD: Finanzen, Justiz, Verteidigung

Personelle Besetzungen folgen in Kürze. Klar ist: Der neue Kurs setzt auf Abschottung, Standortpolitik und sicherheitspolitische Aufrüstung – eine Abkehr von vielen Ampel-Projekten.

P.S. Wer’s glaubt, wird selig …

Erstveröffentlichung auf Opposition24