Tödlicher Polizeieinsatz in Schramberg: 48-Jähriger stirbt nach Schusswaffengebrauch

Schramberg – Bei einem Polizeieinsatz am 9. April 2025 kam ein 48-jähriger Mann ums Leben. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des LKA Baden-Württemberg wurde der Mann von einer neurologischen Fachklinik als vermisst gemeldet. Die Polizei traf ihn schließlich auf seinem Grundstück an – mit einer Schusswaffe in der Hand.

Nach offiziellen Angaben richtete der Mann die Waffe auf die Beamten und ignorierte wiederholte Aufforderungen, sie niederzulegen. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Mann noch am Einsatzort.

Ermittlungen gegen den Getöteten wegen Gewalt-, Eigentums- und Drogendelikten lagen bereits vor. Das LKA übernimmt die Aufarbeitung des Vorfalls. Weitere Details werden derzeit wegen laufender Ermittlungen nicht bekanntgegeben.