Familienfehde am Bahnhof: Ukrainische Clans prügeln sich in Leipzig

Am Leipziger Hauptbahnhof kam es am Dienstagabend zu einem handfesten Tumult: Zwei Jugendliche – beide Mädchen – gerieten lautstark aneinander und prügelten sich am Boden, rissen sich dabei sogar die Haare aus. Was zunächst wie ein Streit unter Teenagern aussah, entpuppte sich als Teil einer länger schwelenden Fehde zwischen zwei ukrainischen Familien.

Wie die Bundespolizei mitteilt, eskalierte die Lage, als immer mehr Familienmitglieder hinzukamen – nicht um zu schlichten, sondern um selbst mitzupöbeln und zu streiten. Erst mit Verstärkung konnte die Polizei die Situation unter Kontrolle bringen.

Gegen mehrere Beteiligte wurden Verfahren wegen gefährlicher und wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet. Laut Ermittlungen sind die Familien bereits mehrfach am Bahnhof auffällig geworden.

👉 Quelle: Bundespolizei Leipzig via ots