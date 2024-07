Chemnitz: Junge Frau von Syrer-Mob begrabscht

Chemnitzer Polizeibeamte stellten Samstagabend mehrere Tatverdächtige (15, 16, 17, 19, 23) nach einem vorausgegangenen Sexualdelikt und einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine Frau (21) saß Samstagabend auf einer Wiese unweit einer Kleingartenanlage in der Straße Am Gablenzer Bad, als auf sie sieben männliche, augenscheinlich Jugendliche zukamen und sie beleidigten. In der Folge erhielt sie einen Stoß ins Gesicht und ging zu Boden. Die Tatverdächtigen versuchten daraufhin, die 21-Jährige in eine Sackgasse zu ziehen. Dabei soll sie gegen ihren Willen unsittlich berührt worden sein. Die Frau wehrte sich lautstark und vehement dagegen, weshalb ein Bekannter (22), welcher sich in einem nahegelegenen Garten aufhielt, auf den Angriff aufmerksam wurde. Als er der 21-Jährigen zu Hilfe eilte, wurde dieser durch die sieben Personen geschlagen. Die Situation beruhigte sich erst; als weitere Zeugen den Geschädigten zu Hilfe kamen und die mutmaßlichen Täter flüchteten. Beide erlitten aufgrund der Geschehnisse leichte Verletzungen.

Zeugen, die das Geschehen bemerkten, verständigten umgehend die Polizei. Aufgrund der Personenbeschreibungen stellten die alarmierten Polizisten daraufhin fünf der sieben Tatverdächtigen unweit des Tatortes. Es handelt sich um syrische Staatsangehörige. Die fünf Personen wurden vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Die Kriminalpolizei Chemnitz hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs sowie der gefährlichen Körperverletzung übernommen.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die 17-, 19- und 23-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Sowohl der 15- als auch der 16-jährige Syrer werden am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Chemnitz vorgeführt.

Im Zuge der andauernden Ermittlungen werden weitere Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und zu Tathandlungen machen können. Hinweise werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter Telefon 0371 387-3448 entgegengenommen.