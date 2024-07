Säureangriff im Kaffeehaus – mehrere Verletzte

in

Polizeieinsatz in einem Café an der Oscar-Hoffmann-Straße 34 in Bochum.

Laut aktuellem Kenntnisstand betrat ein Mann gegen 15.25 Uhr die Örtlichkeit und übergoss einen Gast, der an einem Tisch im Außenbereich saß, mit einer säurehaltigen Flüssigkeit. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Eine Frau, die mit ihm am Tisch saß, sowie eine Kellnerin wurden ebenfalls verletzt.

Der Täter konnte zunächst fliehen, wurde aber kurz darauf im Nahbereich festgenommen.

Im Rahmen des Einsatzes zogen sich vier Kräfte der Polizei sowie zwei Kräfte der Feuerwehr, die mit der Flüssigkeit in Berührung gekommen sind, ebenfalls Verletzungen zu.

Das Motiv der Tat ist aktuell noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.