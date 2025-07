Energiekrieg gegen Deutschland – Geistiger Widerstand jetzt entscheidend!

| in

Deutschland steht im Zentrum eines globalen energetischen Machtkampfs – das behauptet zumindest ein brisantes Video, das aktuell die Runde macht. In der Analyse, veröffentlicht am 13. Juli 2025 um 11:59 Uhr, zeichnet die Quelle ein dramatisches Bild vom Zustand Deutschlands und Europas.

Demnach bündeln sich im deutschen Energiefeld Einflüsse aus den USA, Russland, China und dem Nahen Osten – und das nicht zufällig. Es geht um nichts Geringeres als den geistigen Zugriff auf die Zukunft Europas. Besonders Deutschland werde klein gehalten, gezielt geschwächt und mit Schuldgefühlen belastet, um sein Potenzial zu blockieren. Die alte Energie von “Schuld und Wiedergutmachung” sei laut der Sprecherin energetisch abgeschlossen – doch das passe gewissen globalen Akteuren offenbar gar nicht.

Wer weiter brav mitspielt, lande unweigerlich in einem sozialistischen Überwachungssystem. Ob Finanzen, Gesundheit oder Persönlichkeit – der Zugriff des Staates werde schleichend, aber konsequent ausgebaut. Die berühmte Frosch-Metapher fehlt dabei nicht: Wer zu lange im „warmen Wasser“ sitzt, merkt den Temperaturanstieg nicht – bis es zu spät ist.

Österreich steht unter weniger Druck, ist aber keineswegs sicher. Die Schweiz – für viele ein letzter Rückzugsort – könnte bald schwerer zugänglich werden. Wer also noch handeln will, sollte das „jetzt“ tun, rät die Stimme aus dem Video. Vor allem: Raus aus der Opferhaltung, rein in die Eigenverantwortung.

Es geht nicht mehr darum, gegen das Falsche zu kämpfen, sondern das Richtige zu leben – verbunden mit Gleichgesinnten, ohne sich im Klein-Klein der Diskussionen zu verlieren. Hochentwickelte Seelen, so heißt es, hätten in Mitteleuropa jetzt die Aufgabe, sich zu erheben und neue Wege zu gehen.

Ob das spirituelle Poesie oder ein Weckruf zur Selbstermächtigung ist – das bleibt jedem selbst überlassen. Klar ist: Die Botschaft ist radikal, ermutigend – und brandaktuell.