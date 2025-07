Europa im Dunkeln – Bundesregierung listet sechs Großstörungen im Stromnetz auf!

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hat die Bundesregierung die beunruhigende Serie größerer Stromausfälle in Europa seit 2021 eingeräumt – darunter zuletzt der massive Blackout in Spanien und Portugal am 28. April 2025. Das geht aus dem offiziellen Dokument (21/785) hervor, das über den Bundestag veröffentlicht wurde.

Insgesamt sechs größere Störungen nennt die Regierung seit 2021: Die Liste beginnt mit einer Systemtrennung auf dem Balkan am 8. Januar 2021, gefolgt vom Ausfall eines polnischen Umspannwerks am 17. Mai 2021 und einer weiteren Systemtrennung zwischen Spanien und Frankreich am 24. Juli 2021. Auch im letzten Jahr schlug die Anfälligkeit erneut zu – am 21. Juni 2024 fiel auf dem Balkan der Strom aus, bevor es am 18. Mai 2025 in Nordmazedonien wieder dunkel wurde.

Während sich die Vorfälle häufen, spricht die Bundesregierung von der „Notwendigkeit, die Ursachen genau zu analysieren“. Doch wer übernimmt die Verantwortung, wenn bald das Licht auch in Deutschland ausgeht? Die Sicherheitsüberprüfungen durch Netzbetreiber und Bundesnetzagentur nach § 12i EnWG scheinen bisher nicht zu verhindern, dass das europäische Verbundnetz immer instabiler wirkt.

Wie lange geht das noch gut?