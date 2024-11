dieBasis Bayern stellt die Liste zur Bundestagswahl 2025 auf

Der Landesverband Bayern der Basisdemokratischen Partei Deutschland hat am Samstag, den 23.11.2024, im oberpfälzischen Fensterbach seine Liste für die Bundestagswahl 2025 bestimmt. Die Aufstellungsversammlung war in Anbetracht der kurzfristigen Ansetzung gut besucht, der Gastraum voll. Die Mitglieder entschieden sich dafür, die ersten fünf Listenplätze in Einzelwahl und die weiteren Plätze im Fünferpack mit den verfügbaren Kandidaten zu wählen.

