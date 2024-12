Kay Gottschalk: CDU/CSU verweigern den Bürgern Entlastungen

So hat die AfD bereits mehrere Vorschläge zu Entlastung von Bürgern und Unternehmen eingebracht, u.a. den Steuerfreibetrag auf 14.000 Euro jährlich zu erhöhen und die Pendlerpauschale auf 50 Cent pro Kilometer anzuheben. Der Union ist ihre lächerliche Brandmauer wichtiger als das Wohl unseres Landes und seiner Bürger. Einer solchen Partei darf man die Kanzlerschaft und unser Land nicht anvertrauen. Wer wirkliche Änderungen will, kann nur AfD wählen.“

