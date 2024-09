Es wird lustig in Thüringen, der Landtag konstituiert sich

Die CDU hat im Vorfeld angekündigt, bei der Wahl des Ministerpräsidenten geschlossen gegen Ramelow zu stimmen, was Spekulationen über mögliche Bündnisse mit der AfD anheizt. Die FDP könnte ebenfalls eine Schlüsselrolle spielen, da sie in der Vergangenheit ähnliche Pattsituationen beeinflusst hat.

Laut einem Bericht von n-tv beginnt in Thüringen ein politischer Krimi, da der Landtag in Erfurt über einen neuen Ministerpräsidenten abstimmen soll. Der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) steht vor einer schwierigen Lage, da er ohne eigene Mehrheit regiert. Besonders brisant wird die Situation durch die Frage, ob es der AfD gelingen könnte, entscheidenden Einfluss auf die Wahl zu nehmen.

