Festnahme eines mutmaßlichen IS-Unterstützers in Berlin

Die Bundesanwaltschaft hat am 23. Oktober 2024 den deutschen Staatsbürger Amir A. in Berlin festnehmen lassen. Er wird verdächtigt, die Terrororganisation “Islamischer Staat (IS)” unterstützt zu haben. Im Juni 2020 soll er einen vierstelligen Betrag an ein IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet haben, um die Schleusung eines geflohenen weiblichen IS-Mitglieds zu finanzieren. Der Haftbefehl wurde vom Bundesgerichtshof eröffnet, und Amir A. befindet sich nun in Untersuchungshaft.

