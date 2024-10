Flüchtlingsunterkunft „Haus am Stadtsee“ – AfD-Fraktion fordert Transparenz und Aufklärung!

Mitte des vierten Quartals 2024 werden im sogenannten „Haus am Stadtsee“ zunächst 125 Migranten untergebracht werden. Zeitgleich wird eine weitere Unterkunft für 80 zusätzliche Migranten an genau diesem Ort errichtet. Insgesamt sind es demnach 205 Migranten, die laut Landkreis Barnim „erneut vorübergehend“ dort untergebracht werden sollen. Bisher liefern weder die Stadt Eberswalde noch der Landkreis nähere Informationen.

Die AfD-Fraktion in Eberswalde kritisiert diese Vorgänge:

„In nicht einmal einem Monat wird die erste Unterkunft für Migranten am „Haus am Stadtsee“ bezugsfertig sein. Auf zwei Anfragen konnte die Stadt Eberswalde nur spärliche Informationen liefern. Wir wissen nicht, wann genau die ersten 125 Migranten einziehen werden. Ebensowenig, wann die 80 weiteren folgen. Darüber hinaus liegen keine Informationen zur Zusammensetzung nach Herkunft, Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand, Volkszugehörigkeit, familiärer Situation, Religion, etc. der Migranten vor. Es wird deutlich, dass es an der Kommunikation zwischen der Stadt Eberswalde und dem Landkreis Barnim mangelt. Die Eberswalder Bürger haben ein Recht, frühzeitig und umfassend über die Unterkunft und die möglichen sozialen und finanziellen Auswirkungen informiert zu werden. Für die laufende stadtpolitische Planung in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Schule, Kita, Wohnen, ÖPNV, Finanzen sind diese Informationen unverzichtbar.

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass all diese grundsätzlichen Informationen wenige Wochen vor der Fertigstellung immer noch nicht zur Verfügung stehen. Wir fordern deshalb entschiedene Aufklärungsbemühungen der Stadt Eberswalde und werden in der Stadtverordnetenversammlung und den Fachausschüssen weiter den Finger in die Wunde legen!“