Messerangreifer durch Beinschüsse gestoppt und in Psychiatrie eingewiesen

Kiel. Freitagabend kam es in Elmschenhagen zu einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Polizeibeamte einen Angreifer durch gezielte Schüsse stoppen mussten. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 22:40 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung des 4. Reviers am Bebelplatz eingesetzt, da sich hier eine auffällige Person aufhalten sollte. Bei Eintreffen der Beamten saß der 29-Jährige auf einem Kantstein, sprang nach Ansprache sofort auf und ging mit zwei Messern in den Händen auf die Polizisten los. Er reagierte nicht auf weitere Ansprache, so dass es zur gezielten Schussabgabe der Beamten kam. Sie trafen ihn in beiden Beinen und stoppten dadurch den Angriff. Im Anschluss versorgten sie seine Verletzungen bis zum Eintreffen des Notarztes und des Rettungsdienstes. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

Der Mann kam zur Behandlung der Schusswunden in ein Krankenhaus. Dieses konnte er bereits in der Nacht verlassen. Nach ärztlicher Begutachtung entschied ein Amtsarzt, ihn in eine Fachklinik einzuweisen.