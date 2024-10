Mieterbund in Sachsen-Anhalt warnt vor steigenden Mieten

Insgesamt liegen die Bestandsmieten in Sachsen-Anhalt bei etwa 6,35 Euro pro Quadratmeter. Das ist im Bundesvergleich sehr günstig. Trotz zuletzt wieder gefallener Energiepreise haben sich die Nebenkosten (Heizung, Müll, Versicherungen) in den vergangenen zwei Jahren aber rasant erhöht. „Wir haben inzwischen Nebenkosten von drei bis vier Euro je Quadratmeter“, berichtet Schultz. Eine normale 60 Quadratmeter Dreiraumwohnung koste dann schnell mehr als 600 Euro Warmmiete im Monat.

Der Mieterbund in Sachsen-Anhalt sieht einkommensschwache Haushalte teilweise mit steigenden Mieten überfordert. „In die Beratungsstellen der Mietervereine kommen immer mehr Menschen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können oder mit Nebenkosten-Nachzahlungen in Höhe von mehreren hundert Euro überfordert sind“, sagt Ellen Schultz, scheidende Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbundes, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Wochenendausgabe)

