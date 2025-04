Messerangriff in Schwerin – 30-Jähriger auf Spielplatz verletzt

Am Sonntagabend kam es im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf zu einem brutalen Messerangriff. Gegen 20:30 Uhr fanden Zeugen einen schwer blutenden Mann auf einem Spielplatz in der Perleberger Straße. Der 30-jährige Deutsche wies mehrere Stichverletzungen an Ober- und Unterschenkel auf und musste notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht.

Was genau sich vor Ort abgespielt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei befragte mehrere Augenzeugen und leitete eine groß angelegte Suche nach dem Täter ein – sogar ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Dennoch blieb die Fahndung bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei den Behörden zu melden.

Wieder einmal ein gewalttätiger Vorfall auf einem öffentlichen Spielplatz – und erneut bleiben viele Fragen offen. Wer war der Täter? Was war das Motiv? Und wie sicher sind unsere Straßen wirklich?