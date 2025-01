Islamterrorismus: „Russischer“ Staatsbürger festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am 28. Januar 2025 den russischen Staatsangehörigen Zelimkhan D. in Berlin festgenommen. Er wird verdächtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein und die terroristische Organisation „Islamischer Staat“ (IS) finanziell unterstützt zu haben. Zelimkhan D. soll seit August 2022 an einem Netzwerk beteiligt gewesen sein, das Spenden für den IS gesammelt und über soziale Medien und Mittelsmänner an IS-Mitglieder im Ausland weitergeleitet hat. Die Summe der Transaktionen, an denen er beteiligt war, beträgt über 60.000 Euro. Er wird heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dem Namen nach handelt es sich bei dem Verdächtigen nicht um einen ethnischen Russen, sondern einen typischen Moslem tschetschenischer Herkunft.