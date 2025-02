Schreckliche Tat in Wien-Brigittenau: 17-Jährige in Keller vergewaltigt

In Wien-Brigittenau ereignete sich am Dienstag ein entsetzlicher Vorfall: Ein 17-jähriges Mädchen soll in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses von zwei Burschen im Alter von 14 bis 16 Jahren vergewaltigt worden sein. Der Vorfall wurde gegen 14 Uhr in der Engerthstraße von einem Anrainer beobachtet, der sofort die Polizei verständigte. Als die Täter den Zeugen bemerkten, ergriffen sie die Flucht.

Laut den bisherigen Angaben der Jugendlichen, die von der Polizei bereits befragt wurde, traf sie die ihr unbekannten Burschen zuvor auf einem Treppelweg. Diese hätten sie überredet, mit ihnen in den Keller zu gehen, unter dem Vorwand, sich dort aufzuwärmen. Dort wurde das Mädchen zunächst unter Drohungen zu sexuellen Handlungen gezwungen, bevor die Täter sie festhielten und vergewaltigten. Zum Zeitpunkt der Tat stand die 17-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten, was ihren Zustand zusätzlich beeinträchtigt haben könnte.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Südländer handeln. Eine weitere Befragung des Opfers steht noch aus, während die Behörden intensiv nach den flüchtigen Burschen suchen. Der Vorfall hat in der Nachbarschaft Bestürzung ausgelöst.