Messerangriff in Neubrandenburg: Ein Verletzter, Tatverdächtiger auf der Flucht

Neubrandenburg – Am Dienstagabend, den 25. Februar 2025, ereignete sich gegen 17:30 Uhr im Reitbahnweg in Neubrandenburg eine gewaltsame Auseinandersetzung. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein 41-jähriger Tunesier durch eine Messerattacke am Oberarm verletzt. Mehrere Zeugen alarmierten die Einsatzleitstelle, woraufhin Polizeikräfte und Rettungsdienste schnell vor Ort waren.

Der Verletzte wurde mit einer Schnittverletzung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Nach ersten Erkenntnissen geriet er mit einem 27-jährigen Syrer in einen Streit, der eskalierte, als der Tatverdächtige ein Messer einsetzte. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte er bisher nicht gefasst werden.

Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen an die Polizei zu wenden.