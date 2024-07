Wien: Syrer kommen mit Messer zur Schießerei

Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, die daraufhin am Ort des Geschehens ankam und einige mutmaßlich beteiligte Männer sowie die Verletzten antraf. Die Verletzten wurden von Rettungskräften notfallmedizinisch versorgt, einige mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr kam es im Anton-Kummerer-Park in der Wiener Brigittenau zu einer verabredeten Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe syrischer Staatsbürger im Alter von 15 bis 21 Jahren und russischen Staatsbürgern. Laut aktuellen Informationen sollen die Syrer mit Messern, Reizgassprays und Schlagwaffen bewaffnet gewesen sein, während die russische Gruppe vermutlich Faustfeuerwaffen und Schreckschusspistolen mitführte.

Entdecke mehr von freie deutsche Presse

Subscribe to get the latest posts sent to your email.