Karlsruhe: Nigerianer belästigt achtjährigen Jungen und beißt Polizisten in die Hand

Die Bundespolizisten legten dem Tatverdächtigen Handfesseln an und verbrachten ihn zur Wache am Hauptbahnhof.

Auf die folgenden, mehrmaligen Aufforderungen der Bundespolizisten, den Hauptbahnhof zu verlassen und dem Platzverweis Folge zu leisten, reagierte der Mann nicht. Stattdessen drängte er in aggressiver Weise darauf, die Bahnhofshalle zu betreten. Die Beamten setzten die polizeilichen Maßnahmen daraufhin mit einfacher körperlicher Gewalt durch. Der 36-Jährige wehrte sich vehement durch Beißen und Kratzen. Hierbei verletzte er einen Bundespolizisten durch den Biss in die Hand leicht. Dieser wurde einer ärztlichen Behandlung unterzogen, blieb jedoch dienstfähig. Drei weitere Beamte wurden durch Schürfwunden leicht verletzt und blieben dienstfähig.

Gegen 12:45 Uhr hielt sich eine Schülergruppe im Bereich des Haupteingangs auf. Der 36-jährige nigerianische Staatsangehörige sprach hierbei einen 8-jährigen Jungen der Gruppe an und fasste diesen an der Schulter an.

