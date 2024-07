EU-Abwasserrichtlinie kostet 9 Milliarden Euro

“Die Einführung dieser Herstellerverantwortung stellt einen Paradigmenwechsel in der europäischen Gewässerschutzpolitik dar. Das ist aus zwei Gründen richtig”, lobte VKU-Chef Liebing den Schritt. “Die EU nimmt die Hersteller als Verantwortliche in die Pflicht und stoppt die Praxis des Abwälzens der Reinigungskosten allein auf die Bürgerinnen und Bürger.” Zum anderen schaffe die Kostenbeteiligung einen Anreiz für die Industrie, wirksame Produkte zu entwickeln, die gleichzeitig die Gewässer möglichst wenig belasten. “Das können nur die Hersteller selbst.”

Entdecke mehr von freie deutsche Presse

Subscribe to get the latest posts sent to your email.