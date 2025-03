Trumps triumphale Rede vor dem Kongress am 4. März 2025 

in

Die demokratische Partei, mit nur 47 Prozent in der Minderheit im Kongress, hat bekommen, was sie befürchtet hatte: Trumps kraftvolle Rede war eine schallende Ohrfeige für die linken Eliten und ein Triumph für das wahre Amerika. Am 4. März 2025 stand Donald Trump vor beiden Kammern des US-Kongresses und lieferte eine Ansprache, die über eine Stunde und 40 Minuten lang Geschichte schrieb, die längste Rede eines Präsidenten vor dem Kongress seit Jahrzehnten. Mit unbändiger Energie zeigte er den Demokraten, dass ihre Zeit abgelaufen ist, und präsentierte eine Vision, die Amerika wieder groß machen wird.

Trump begann mit einem Paukenschlag: „America is back!“, (Amerika ist zurück), ein Satz, der die Republikaner im Saal zu minutenlangem Applaus trieb, während die Demokraten mit sauren Gesichtern dasaßen. Er präsentierte stolz die Erfolge seiner ersten sechs Wochen: illegale Grenzübertritte auf ein Rekordtief, über 100 Präsidiale Anordnungen und mehr als 400 Maßnahmen, die „gesunden Menschenverstand, Sicherheit und Wohlstand“ zurückbringen. „Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als andere in vier oder acht Jahren“, sagte er selbstbewusst – und wer könnte ihm widersprechen, wenn selbst George Washington auf Platz zwei seiner Liste landete?

Die Demokraten bekamen ihr Fett weg. „Ich könnte das schlimmste Leid heilen, die beste Wirtschaft schaffen oder das Verbrechen stoppen, diese Leute würden nicht klatschen, nicht aufstehen, nicht jubeln“, spottete Trump über die versteinerte Opposition. Tatsächlich boykottierten viele Demokraten die Rede oder störten sie, wie Al Green, der vom Sicherheitsdienst aus dem Saal eskortiert wurde, ein peinlicher Moment für die Linken, der die republikanische Mehrheit nur noch lauter jubeln ließ.

Trumps Agenda war ein Volltreffer für konservative Herzen: massive Steuersenkungen (keine Steuer auf Trinkgelder, Überstunden oder Renten), ein Ende der Bürger-Schikane durch eine ineffiziente Verwaltung und eine Stärkung der heimischen Industrie. Er prangerte den „Grünen Betrug“ an, zog die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurück und setzte auf „Drill, baby, drill“, um die Energiekosten zu senken. Zölle gegen Mexiko, Kanada und China sollen Jobs zurückbringen. Honda baut schon eine riesige Fabrik in Indiana!

Sicherheit durch konsequente Migrationspolitik

Besonders hart kritisierte Trump die chaotische Einwanderungspolitik der Biden-Administration. Er machte deutlich, wie unkontrollierte Migration zu massiven Problemen führen kann, und untermauerte dies mit bewegenden Beispielen von Opfern krimineller Migranten. Als Reaktion darauf hat er ein Gesetz verabschiedet, das sicherstellt, dass ausländische Straftäter konsequent abgeschoben werden. Gleichzeitig beginnt die größte Rückführung illegaler Einwanderer in der Geschichte der USA. Während die Demokraten tatenlos zusahen, wie Millionen Menschen unkontrolliert ins Land strömten, sorgt Trump nun für Ordnung und Sicherheit.

Trump zerlegte die linke Agenda, stellte Amerika an erste Stelle und gab dem Volk, das ihn mit 312 Wahlmännern und der Mehrheit von Stimmen gewählt hat, genau das, was es wollte. Die Demokraten, gelähmt und überstimmt, sind endgültig auf dem Rückzug. Wie Trump schloss: „Das Goldene Zeitalter Amerikas hat gerade erst begonnen!“ – und wir sagen: Recht so, Mr. President!

Quelle: https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-speech-joint-session-congress-2025-march-4-2025/