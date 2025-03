Lindemann (AfD): Bairbock-Flüge sind ein Skandal

in

Der Migrationsexperte der AfD-Hauptstadtfraktion, Gunnar Lindemann, kommentiert die erneute Landung eines Flugzeuges mit Afghanen in Berlin:

„Die pünktlich nach der Bundestagswahl wieder aufgenommenen Flüge, mit denen die Außenministerin Afghanen nach Deutschland bringen lässt, sind gleich aus mehreren Gründen ein Skandal.

Geradezu irrwitzig ist es, dass über die meisten Passagiere von Bairbock-Airways nicht einmal gesicherte Personendaten existieren. Der Staat weiß buchstäblich nicht, wen er da eigentlich ins Land holt. Angesichts der in letzter Zeit gehäuften Anschläge durch afghanische Staatsangehörige ist diese Praxis überaus fahrlässig und gefährdet die Sicherheit der Bürger.

Auch die Tatsache, dass von den mehr als 130 Personen an Bord gerade fünf tatsächlich ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr sind, zeigt, dass die Begründung, hier würden Menschen in Sicherheit gebracht, die den Deutschen am Hindukusch geholfen haben, eine reine Schutzbehauptung ist. Das gilt selbst dann, wenn man die jeweiligen Familienangehörigen dazurechnet.

Bereits jetzt leben ein Prozent aller Bürger Afghanistans in Deutschland. Es wird Zeit, dass mit diesem Menschenimport Schluss gemacht wird. Der Flugbetrieb von Bairbock-Airways gehört umgehend eingestellt.