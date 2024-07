Weingarten: Frau erstochen – Mann aus Montenegro festgenommen

in

Ein ganz normaler Tag in der Nähe von Karlsruhe. Eine Frau wurde in der Kleinstadt Weingarten erstochen aufgefunden. Der Tatverdächtige stammt aus Montenegro und ist bereits festgenommen. Täter und Opfer kannten sich. Offenbar hatte sich die Frau zuvor von dem Mann getrennt.

Polizeimeldung:

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Nacht von Montag auf Dienstag in Weingarten nahm die Polizei nach einer intensiven Fahndung einen Verdächtigen vorläufig fest.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Polizei gegen 00.40 Uhr verständigt und traf in einer Wohnung in der Karlstraße in Weingarten auf eine Frau, die offenbar Opfer eines Tötungsdeliktes wurde.

Bereits die ersten Feststellungen der Kriminalpolizei lassen darauf schließen, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige persönlich kannten.

Noch in der Nacht wurden intensive Fahndungsmaßnahmen betrieben, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Am Dienstagvormittag nahmen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung einen 25-jährigen Mann aus Montenegro in Weingarten vorläufig fest.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.