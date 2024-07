in

Am Montagmittag soll ein Mann einen 28-jährigen Mitbewohner in der Kommunalen Unterbringungseinrichtung auf der Westparkstraße mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb.

Die Polizeibeamten konnten den Täter noch vor Ort festnehmen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.