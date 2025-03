Wiesbaden: Mann befriedigt sich vor Kindern – mehrere sexuelle Belästigungen am Karnevalssonntag

In der Wiesbadener Innenstadt kam es am Sonntagnachmittag zu mehreren sexuellen Belästigungen, berichtet die Polizei. Ein 58-jähriger Mann manipulierte gegen 16.05 Uhr zunächst in Höhe einer Bankfiliale in der Rheinstraße und eine halbe Stunde später gegen 16.35 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße im Bus der Linie 4 vor Kindern an seinem Geschlechtsteil. Die verständigten Polizeikräfte nahmen den Mann fest und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

In der Spiegelgasse wurde gegen 16.30 Uhr eine 14-jährige Jugendliche von einem Unbekannten unsittlich berührt und auf den Mund geküsst. Der Täter war mit einer dunklen Baseballmütze, einer dunklen Steppjacke und einem schwarz-weißen Tuch bekleidet. Er ist Bartträger und hat dunkle Haare.

Gegen 18.15 Uhr kam es auf dem Platz der deutschen Einheit zu einer weiteren sexuellen Belästigung, als ein 56-jähriger Mann einen 12-jährigen Jungen umarmte und ihn ins Gesicht küsste. Der alkoholisierte 56-Jährige muss sich nun wegen der sexuellen Belästigung in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Auf dem Marktplatz wurde zwischen 18.10 Uhr und 19.10 Uhr eine 23-jährige Frau von einem 42-jährigen Mann belästigt. Der 42-Jährige soll die Geschädigte mehrfach gegen ihren Willen angefasst und versucht haben, sie zu küssen. Auch ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.