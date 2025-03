Ramadan: Araber bedroht Frau, weil sie kein Kopftuch trug

Am Sonntag, den 2. März 2025, wurde eine 33-jährige Frau in der Berliner U-Bahn-Linie U8 Opfer eines bedrohlichen Übergriffs. Gegen 17:25 Uhr stieg sie am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße ein, als ein unbekannter Mann sie zunächst auf Arabisch als Prostituierte beschimpfte. In gebrochenem Deutsch fragte er sie anschließend, warum sie kein Kopftuch trage, und bezog sich dabei auf den Ramadan, den muslimischen Fastenmonat. Der Mann drohte ihr zudem, sie erheblich zu verletzen, sollte er sie erneut sehen. Der Täter stieg am U-Bahnhof Jannowitzbrücke aus und konnte unerkannt entkommen. Die Berliner Polizei hat den Vorfall als rassistische Beleidigung eingestuft, und der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.