AfD kritisiert Grüne Forderung nach Waffen-Obergrenze für Jäger

Als Argument für die Notwendigkeit einer Obergrenze führt Hildenbrand den Fall eines mutmaßlichen Täters in Albstadt an, der als Jäger legal 32 Waffen besaß und im Juli seinen Sohn und seine Schwiegermutter erschossen haben soll. Die Tochter und deren Mutter wurden schwer verletzt. „Je weniger Waffen im Umlauf sind, desto sicherer leben wir alle“, so Hildenbrand.

