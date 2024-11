Baerbock bestätigt Ehe-Aus nach 17 Jahren

Das Paar will weiterhin im gemeinsamen Haus in Potsdam wohnen, um ihren beiden Töchtern ein stabiles Umfeld zu bieten. Baerbock und Holefleisch bitten darum, die Privatsphäre ihrer Familie zu respektieren.

Außenministerin Annalena Baerbock und ihr Ehemann Daniel Holefleisch haben sich nach 17 Jahren Ehe getrennt. Dies bestätigte das Paar gegenüber der „Bild“-Zeitung. In einem gemeinsamen Statement gaben sie an, dass sie sich „in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden“ hätten, „kein Paar mehr zu sein“. Um Spekulationen vorzubeugen, stellten sie klar, dass es keine neuen Partner gebe.

