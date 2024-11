Bukeles erfolgreiche Bitcoin-Strategie und warum das ZDF mit einseitiger Kritik kontert

Bukeles Vision hat sich ausgezahlt: El Salvador verzeichnet beachtliche Gewinne aus seinen Bitcoin-Investitionen. Laut Arkham Intelligence belaufen sich die Bitcoin-Bestände des Landes auf rund 535 Millionen US-Dollar, was einen Gewinn von über 30 Millionen US-Dollar bedeutet. Decrypt.co berichtet sogar von unrealisierten Gewinnen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar – ein Kursanstieg von über 20 Prozent.

