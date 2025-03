Asylant aus Nigeria nach Angriffen auf Frau, Polizistin und Arzt in Mannheim in Haft

in

Mannheim – Ein 30-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger sitzt seit Montag in Haft, nachdem er am 9. März mehrere Straftaten in Mannheim begangen haben soll. Gegen 18.20 Uhr bedrohte er auf dem Alten Meßplatz eine 49-jährige Frau mit dem Tod und würgte sie, bevor sie fliehen konnte.

Bei seiner Festnahme in der Mittelstraße leistete er heftigen Widerstand, würgte eine Polizeibeamtin und biss ihr in den Finger. Zudem griff er einen Arzt an, der seine Gewahrsamsfähigkeit prüfen sollte, und versuchte, diesen zu treten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Bedrohung, vorsätzlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen weiter.