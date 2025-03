Was passiert, wenn Putin 2025 stirbt? Szenarien eines Machtwechsels in Russland

in

Stellen wir uns vor, Wladimir Putin, der seit über zwei Jahrzehnten Russlands politisches Schicksal lenkt, stirbt noch in diesem Jahr. Was würde passieren? Eine solche Wendung wäre ein Erdbeben für Russland und die Welt – mit Folgen, die von einem geordneten Übergang bis hin zu Chaos und Machtkämpfen reichen könnten. Basierend auf der russischen Verfassung, politischen Analysen und aktuellen Entwicklungen zeichnen wir mögliche Szenarien.

Der formale Übergang: Mischustin übernimmt

Nach der russischen Verfassung ist der Ablauf klar: Stirbt der Präsident, übernimmt der Ministerpräsident – aktuell Michail Mischustin – interimistisch die Amtsgeschäfte. Innerhalb von drei Monaten müssten Neuwahlen organisiert werden. Doch in einem System, das auf Putins Autorität zugeschnitten ist, könnte die Realität komplizierter aussehen. Mischustin gilt als Technokrat ohne starke eigene Machtbasis. Würde er nur eine Marionette der Kreml-Eliten sein, oder könnte er überraschende Ambitionen entwickeln?

Machtkampf im Kreml: Wer folgt Putin?

Putin hat keinen Nachfolger benannt, was die Tür für einen Machtkampf öffnet. Namen wie Dmitri Medwedew, der ehemalige Präsident und Putin-Vertraute, oder Nikolai Patruschew, ein einflussreicher Hardliner aus dem Sicherheitsapparat, tauchen in Spekulationen auf. Auch Ramsan Kadyrow, der tschetschenische Strongman, könnte eine Rolle spielen. Historiker erinnern an die Wirren nach Stalins Tod 1953 – ein Szenario, das sich wiederholen könnte, wenn die Eliten um die Kontrolle ringen. Posts auf X spekulieren sogar über einen Bürgerkrieg im kleineren Maßstab, sollte die Einheit der Machtclique bröckeln.

Der Krieg in der Ukraine: Eskalation oder Wendepunkt?

Putins Tod könnte den Ukraine-Krieg entscheidend beeinflussen. Ein Nachfolger, der Stärke demonstrieren will, könnte den Konflikt eskalieren lassen. Alternativ könnten interne Schwächen Russland zu Verhandlungen zwingen, besonders wenn die Wirtschaft unter Sanktionen weiter leidet. Die russische Propaganda hat den Krieg eng mit Putins Image verknüpft – ohne ihn könnte die Motivation der Truppen oder die Unterstützung in der Bevölkerung schwinden.

Innere Unruhen: Bröckelt das Imperium?

Ein plötzlicher Machtwechsel könnte Russlands Stabilität gefährden. Unterdrückte Regionen wie Tschetschenien oder Teile Sibiriens könnten die Schwäche des Zentrums ausnutzen. Schon jetzt gibt es auf Plattformen wie X Stimmen, die glauben, dass Putins Tod das Ende des russischen Einflusses in seiner aktuellen Form einleiten könnte. Die Propaganda könnte versuchen, seinen Tod zunächst zu vertuschen – Gerüchte über Doppelgänger kursieren seit Jahren –, um Zeit zu gewinnen.

Die Welt schaut zu: Reaktionen von Westen und Osten

International würde Putins Tod Wellen schlagen. Der Westen könnte eine instabile Übergangsphase nutzen, um Sanktionen zu verschärfen oder die Ukraine stärker zu unterstützen. China hingegen könnte versuchen, seinen Einfluss in Zentralasien und darüber hinaus auszubauen, Russland als Juniorpartner fester an sich zu binden. Die globale Ordnung stünde vor einer ungewissen Neuverteilung.

Gerüchte und Realität: Putins Gesundheit

Die Spekulationen über Putins Gesundheit – von Krebs bis Parkinson – sind Legion, doch der Kreml dementiert sie regelmäßig. Sollte sein Tod plötzlich eintreten, könnte das Überraschungsmoment die Unsicherheit verstärken. Ein abruptes Ende seiner Ära wäre ein Test für ein System, das auf Loyalität und Kontrolle gebaut ist.

Chaos oder Kontinuität?

Ein Putin-freies Russland 2025 könnte zwischen zwei Extremen schwanken: einem Machtvakuum mit unvorhersehbaren Folgen oder einer Fortsetzung des Systems unter neuer Führung. Die Eliten werden alles tun, um ihre Privilegien zu sichern – doch ob ihnen das gelingt, hängt von ihrer Einigkeit und der Stimmung im Land ab. Eines steht fest: Die Welt würde gebannt zusehen, wie sich das Drama entfaltet.

