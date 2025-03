Kann man die nächste Mondfinsternis von Deutschland aus sehen?

Ja, die Mondfinsternis am 14. März 2025 ist von Deutschland aus teilweise sichtbar, allerdings nur in begrenztem Umfang. Es handelt sich um eine totale Mondfinsternis, bei der der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintaucht. Allerdings wird die Totalität in Deutschland nicht zu sehen sein, da der Mond zu diesem Zeitpunkt bereits unter dem Horizont steht.

Hier ist der Ablauf der Mondfinsternis (alle Zeiten in Mitteleuropäischer Zeit, MEZ):

4:57 Uhr : Der Mond tritt in den Halbschatten der Erde ein. Zu diesem Zeitpunkt ist nur ein leichter Grauschleier auf der Mondoberfläche sichtbar, der mit bloßem Auge kaum auffällt.

: Der Mond tritt in den Halbschatten der Erde ein. Zu diesem Zeitpunkt ist nur ein leichter Grauschleier auf der Mondoberfläche sichtbar, der mit bloßem Auge kaum auffällt. 6:11 Uhr : Der Mond beginnt, in den Kernschatten einzutreten. Ab diesem Moment wird ein Teil der Mondscheibe deutlich verdunkelt, was als partielle Phase sichtbar ist.

: Der Mond beginnt, in den Kernschatten einzutreten. Ab diesem Moment wird ein Teil der Mondscheibe deutlich verdunkelt, was als partielle Phase sichtbar ist. 7:27 Uhr : Die totale Phase beginnt, aber der Mond steht dann in Deutschland bereits so tief am Westhorizont (oder ist schon untergegangen), dass sie nicht mehr beobachtet werden kann.

: Die totale Phase beginnt, aber der Mond steht dann in Deutschland bereits so tief am Westhorizont (oder ist schon untergegangen), dass sie nicht mehr beobachtet werden kann. 7:58 Uhr : Maximum der Finsternis (unter dem Horizont in Deutschland).

: Maximum der Finsternis (unter dem Horizont in Deutschland). 11:03 Uhr: Ende der Finsternis mit dem Austritt aus dem Halbschatten (ebenfalls nicht sichtbar).

In Deutschland ist der Mond am frühen Morgen des 14. März nur noch wenige Grad über dem Horizont, wenn die partielle Phase beginnt (ca. 6:11 Uhr). Je nach Standort (z. B. München: etwa 3 Grad, Frankfurt: etwa 5 Grad über dem Horizont) und freier Sicht nach Westen kann man den Beginn der partiellen Verdunklung beobachten. Spätestens gegen 6:30 Uhr bis 6:40 Uhr geht der Mond jedoch unter, sodass die spektakuläre Totalität und der „Blutmond“ (die rötliche Färbung des Mondes) hierzulande nicht zu sehen sind.

Für eine gute Beobachtung der partiellen Phase benötigt man:

Einen freien Blick zum Westhorizont, da der Mond sehr tief steht.

Klares Wetter, da Wolken die Sicht behindern könnten.

Wer die totale Mondfinsternis in ihrer vollen Pracht erleben möchte, müsste sich in Regionen wie Nord- oder Südamerika befinden, wo sie komplett sichtbar ist. In Deutschland bleibt es bei einem kurzen Blick auf die partielle Phase – ein eher unspektakuläres Ereignis, aber dennoch ein schönes Himmelsschauspiel für Frühaufsteher. Wenn du eine beeindruckendere Mondfinsternis sehen möchtest, lohnt sich ein Blick auf den 7. September 2025: Da wird eine totale Mondfinsternis inklusive Blutmond auch von Deutschland aus gut sichtbar sein.