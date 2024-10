FPÖ – Für fünf gute Jahre: Präsidium und Vorstand beschließen freiheitliches Verhandlungsteam 

Im Nachgang der Nationalratswahl, die für die FPÖ mit dem besten Ergebnis in der Geschichte und Platz eins zu Ende gegangen ist, haben heute die Parteigremien getagt, um einerseits das Ergebnis zu analysieren und andererseits die Weichen für die nächsten Schritte zu stellen. In den Sitzungen von Bundesparteipräsidium und Bundesparteivorstand wurde das Verhandlungsteam der FPÖ beschlossen, das von FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl angeführt wird. Die weiteren Mitglieder sind die beiden Generalsekretäre NAbg. Michael Schnedlitz und NAbg. Christian Hafenecker, FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth, FPÖ-Außenpolitik- und Neutralitätssprecherin NAbg. Susanne Fürst sowie FPÖ-Wirtschaftsexperte Arnold Schiefer und FPÖ-NÖ-Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel.

