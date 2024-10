Bonn: Salafistischer Prediger darf nicht abgeschoben werden

Laut einem Artikel von t-online darf ein salafistischer Prediger in Bonn trotz einer geplanten Abschiebung vorerst in Deutschland bleiben. Die nordrhein-westfälischen Behörden hatten die Abschiebung des Predigers, der in islamistischen Kreisen als gefährlich gilt, angestrebt. Ein Gericht entschied jedoch, dass der Mann nicht abgeschoben werden kann, da ihm in seinem Herkunftsland Verfolgung drohe. Zudem betonte das Gericht, dass Abschiebungen in Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen wahrscheinlich sind, gegen das Völkerrecht verstoßen würden.

Die Entscheidung stößt auf Kritik, da der Prediger in der Vergangenheit wegen extremistischer Predigten aufgefallen war und als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gilt. Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden hatten ihn als islamistischen Gefährder eingestuft. Dennoch hat das Gericht die Abschiebung mit Verweis auf mögliche Folter oder andere unmenschliche Behandlung im Heimatland des Mannes vorerst gestoppt.

