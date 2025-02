Luxusschleueraffäre: Schwere Vorwürfe gegen suspendierten Dürener Landrat Spelthahn

in

In der sogenannten „Luxusschleueraffäre“ gerät der suspendierte Dürener Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) weiter unter Druck. Laut Staatsanwaltschaft soll er gemeinsam mit dem SPD-Politiker Jens Bröker und einem weiteren Beschuldigten pro illegal eingereistem Familienvorstand aus China zwischen 1.000 und 10.000 Euro von einer Schlepper-Bande erhalten haben, berichtete der Kölner Stadtanzeiger. Das Geld sei unter den Beteiligten aufgeteilt worden, heißt es in einem Durchsuchungsbeschluss für Spelthahns Ferienhaus am bayerischen Ammersee.