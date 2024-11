Pakistaner sticht Ukrainer nieder

Nach ersten Erkenntnissen gerieten der 35-jährige Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit und der 55-Jährige aus der Ukraine in der Unterkunft in verbale Streitigkeiten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 35-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer und einem Stuhl attackiert haben. Der 55-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich.

Münster. Ein 35-Jähriger soll am späten Dienstagabend in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung auf der Harkenbergstraße in Hörstel einen 55-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

