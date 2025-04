Syrer tötet Ehefrau in Espelkamp – Mordkommission „Grau“ ermittelt

Espelkamp/Bielefeld – Ein tragisches Gewaltverbrechen erschüttert die Stadt Espelkamp in Nordrhein-Westfalen: Am frühen Samstagmorgen meldete ein 44-jähriger Mann der Polizei, er habe seine Ehefrau getötet. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Tatort in der Wohnung am Graudenzer Weg eintrafen, fanden sie die 43-jährige Frau leblos vor. Nach bisherigen Erkenntnissen erlag sie multiplen Stichverletzungen.

Der tatverdächtige Ehemann mit syrischer Staatsbürgerschaft wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Auch er wies eine schwere Stichverletzung auf und musste notoperiert werden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass er sich diese Verletzung nach der Tat selbst zugefügt haben könnte. Eine Vernehmung war bislang nicht möglich.

Die Mordkommission „Grau“, bestehend aus Kräften des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke, ermittelt unter der Leitung von Erstem Kriminalhauptkommissar Markus Mertens. Die genauen Hintergründe der Tat sind wie immer in solchen Fällen noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.