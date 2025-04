Bottrop: Mann durch Messer schwer verletzt – Tatverdächtiger festgenommen

In der Nacht zum Karfreitag kam es in einer Unterkunft an der Paßstraße in Bottrop zu einer blutigen Auseinandersetzung: Gegen 01:35 Uhr wurde ein 51-jähriger Iraker durch Messerstiche schwer verletzt. Als Tatverdächtiger gilt ein 36-jähriger Mitbewohner aus Eritrea, der noch am Tatort festgenommen werden konnte.

Der verletzte Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Inzwischen wurde der mutmaßliche Angreifer am 18. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch einen Gerichtsbeschluss in einer forensischen Einrichtung untergebracht.

Die Polizei Recklinghausen hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingesetzt, um die genauen Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Ermittlungen dauern an.