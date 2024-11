Kritik am Selbstbestimmungsgesetz: Kindeswohl und Missbrauchspotenzial im Fokus

Das Selbstbestimmungsgesetz (SBGG), das am 1. November 2024 in Kraft getreten ist, erlaubt die Änderung des Geschlechtseintrags durch eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt. Kritiker, wie die Initiative „DemoFürAlle“, bemängeln, dass dem Missbrauch durch einen schnellen „Geschlechtswechsel“ inklusive Vornamensänderung Tür und Tor geöffnet werde. Besonders besorgniserregend sei die Gefährdung von Frauen und Kindern.

Entdecke mehr von freie deutsche Presse

Subscribe to get the latest posts sent to your email.