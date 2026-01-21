Axt-Angriff in Wien: Syrer bedrohen Taxifahrer – Polizei greift vor Wohnhaus zu

Was sich am Dienstagabend in Wien-Floridsdorf abspielte, liest sich wie ein Szenario aus einem Großstadtthriller: Zwei junge Syrer bedrohten einen Taxifahrer mit einer Axt, flüchteten quer durch den Bezirk und wurden schließlich vor einem Wohnhaus von der Polizei gestellt und festgenommen, wie die Krone berichtet .

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr im Bereich Floridsdorfer Spitz. Nach einem Streit mit einem Taxifahrer eskalierte die Situation vollständig. Statt die Auseinandersetzung zu beenden, holten die beiden Männer – 18 und 21 Jahre alt – eine Axt und gingen damit bedrohlich auf den Fahrer los. Dieser ergriff die Flucht, ebenso die Angreifer.

Die Flucht endete nur wenige Minuten später nahe der Shopping City Nord. Mehrere Polizeiwagen rückten mit Blaulicht und Sirenen an, Beamte sprangen aus den Fahrzeugen und fixierten einen der Verdächtigen direkt vor einem Wohnhaus am Boden. Auch die Axt, mit der zuvor gedroht worden war, wurde sichergestellt.

Augenzeugen konnten die Festnahme aus nächster Nähe beobachten. Der zweite Tatverdächtige wurde ebenfalls angehalten. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand – doch der Vorfall wirft erneut Fragen zur öffentlichen Sicherheit und zur zunehmenden Brutalisierung von Alltagskonflikten auf.