Charlie Kirk – vor laufender Kamera erschossen

Eine Kugel traf ihn im Hals während er sprach. Diese schreckliche Szene ging um die Welt. Menschen verließen in Panik das Gelände der Utah Valley University in Orem, Utah, wo er vor rund 3000 Zuhörern auftrat. Der Schuss fiel gegen Mittag. Es muss ein Scharfschütze gewesen sein. Der Schuss kam von einem 200 m entfernten Dach, wie beim Mordversuch an Donald Trump am 13. Juli 2024 in Butler, Pennsylvania. Damals wurde Trump am Ohr getroffen. Kirk hatte weniger Glück. Er war sofort tödlich verletzt.

Ein junger Politiker mit großer Wirkung

Charlie Kirk war erst 31 Jahre alt. Mit 19 Jahren gründete er Turning Point USA. Diese Organisation wuchs zu einem Netzwerk mit mehr als 250.000 Mitgliedern an über 2500 High Schools und Colleges. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Bewegung. TPUSA wurde zu einer festen Größe im amerikanischen Studentenleben. 450 bei TPUSA Festangestellte organisierten Veranstaltungen, Schulungen und Auftritte. Kirk selbst hielt jedes Jahr dutzende Reden. Er suchte die Debatte und scheute die Auseinandersetzung nicht.

Eine Stimme für konservative Werte ist tot

Kirk hielt die traditionellen Werte hoch. Er sprach über Freiheit, Verantwortung und Glauben. Damit bot er jungen Menschen einen Gegenpol zur linken, oft woken Stimmung an amerikanischen Universitäten. Für viele Studenten war er ein Vorbild. Die Demokratische Partei hasste ihn, doch Millionen junger Menschen hörten ihm zu. Er sprach in klaren Worten und traf damit den Nerv einer Generation, die Orientierung sucht und die Meinungsfreiheit liebt.

Republikanische Jugendkultur

Charlie Kirk war ein enger Unterstützer von Donald Trump. Schon früh erkannte er in Trump den Politiker, der Amerika erneuern wollte. Trump würdigte ihn als wichtigen Kopf einer neuen konservativen Bewegung. Kirk trat bei Wahlveranstaltungen auf, stand in Talkshows und wurde zum festen Bestandteil der republikanischen Jugendkultur.

Charlie Kirk hinterlässt seine Frau Erika und zwei Kinder. Seine Tochter ist drei Jahre alt, sein Sohn ein Jahr. Für seine Familie, für seine Anhänger und für das politische Amerika bedeutet sein Tod einen tiefen Einschnitt. Viele Weggefährten sprechen von einem Verlust, der nicht zu ersetzen ist. Sein Werk aber bleibt. Turning Point USA lebt weiter. Die Ideen, die er vertrat, werden in den Hörsälen weiter diskutiert. Sein Name wird verbunden bleiben mit dem Mut, gegen den Strom zu schwim