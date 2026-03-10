FPÖ: „EU-Migrations- und Asylpakt ist zahnlos! Wir brauchen Asylstopp und Abschiebungen“ 

Bekämpfung statt Neuorganisation der illegalen Zuwanderung

Sankt Pölten . „Statt illegale Masseneinwanderung endlich zu stoppen, wird diese bürokratisch neu organisiert und auf die Nationalstaaten abgewälzt. Das ist kein Schutz für Europa, sondern ein reines Täuschungsmanöver und somit ein Kniefall vor jenen Kräften, die seit Jahren unsere Grenzen offenhalten und damit Sicherheit, sozialen Frieden sowie die Stabilität unserer Heimat aufs Spiel setzen“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors den EU-Migrations- und Asylpakt, mit dem die gescheiterte Asylpolitik Brüssels fortgesetzt werden soll.

„Österreich braucht keinen weiteren EU-Pakt, sondern einen konsequenten Asylstopp, lückenlosen Grenzschutz und die sofortige Abschiebung all jener, die kein Recht haben, in unserem Land zu bleiben. Wer unsere Heimat schützen will, muss illegale Migration mit aller Konsequenz bekämpfen, statt sie weiter schönzureden oder zu verwalten“, so Bors und schließt: „Die eigene Bevölkerung und der Schutz unserer Landsleute müssen endlich wieder an erster Stelle stehen.“